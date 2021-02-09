Пенсионерам предложили ограничить функционал банковских карт

Российским пенсионерам предложили дать право добровольно отказываться от онлайн-платежей и исходящих переводов по банковским картам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный проектом ОНФ «За права заемщиков».

По мнению авторов инициативы, это позволит снизить количество мошеннических операций. Они подсчитали, что 60 процентов случаев кражи денег с карт касаются людей 50-80 лет.

Глава проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что пенсионеры часто «не понимают полного функционала карты», поэтому становятся жертвами мошенников.

Руководители проекта считают, что у пенсионеров должно быть право в письменной форме отказаться от функции исходящих переводов. В таком случае пожилой человек сможет пользоваться только функциями снятия наличных и оплаты в стационарных магазинах, а также будет получать входящие переводы.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.