Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Для карт пенсионеров подготовили ограничение 

Мария Иванова 1 час назад
Пенсионерам предложили ограничить функционал банковских карт
Фото: ТАСС
Российским пенсионерам предложили дать право добровольно отказываться от онлайн-платежей и исходящих переводов по банковским картам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный проектом ОНФ «За права заемщиков».
По мнению авторов инициативы, это позволит снизить количество мошеннических операций. Они подсчитали, что 60 процентов случаев кражи денег с карт касаются людей 50-80 лет.
Глава проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что пенсионеры часто «не понимают полного функционала карты», поэтому становятся жертвами мошенников.
Руководители проекта считают, что у пенсионеров должно быть право в письменной форме отказаться от функции исходящих переводов. В таком случае пожилой человек сможет пользоваться только функциями снятия наличных и оплаты в стационарных магазинах, а также будет получать входящие переводы.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.
Из-за активности телефонных мошенников глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести для пенсионеров лимит на онлайн-переводы в десять тысяч рублей в день.
Видео дня. Россияне рассказали, сколько хотят накопить к пенсии
Комментарии 1
Личный счет , Дмитрий Курдесов , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение