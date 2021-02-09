Переболевшим COVID-19 призвали снизить пенсионный возраст 

Госдуму от партии «Коммунисты России» направлено предложение снизить пенсионный возраст для тех граждан, кто переболел COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин

Сурайкин отметил, что женщинам необходимо снизить пенсионный возраст до 55 лет, мужчинам — до 60 лет, то есть вернуться к дореформенному стандарту.

Он заявил, что коронавирус влияет на работоспособность человека, снижая ее. Кроме того, напряженный труд переболевших после 55 или 60 лет может сократить продолжительность их жизни, говорит Сурайкин.