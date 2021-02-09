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Переболевшим COVID-19 призвали снизить пенсионный возраст 

Лера Букина 19 минут назад
Переболевшим COVID-19 призвали снизить пенсионный возраст
Фото: РИА Новости
В Госдуму от партии «Коммунисты России» направлено предложение снизить пенсионный возраст для тех граждан, кто переболел COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Сурайкин отметил, что женщинам необходимо снизить пенсионный возраст до 55 лет, мужчинам — до 60 лет, то есть вернуться к дореформенному стандарту.
Он заявил, что коронавирус влияет на работоспособность человека, снижая ее. Кроме того, напряженный труд переболевших после 55 или 60 лет может сократить продолжительность их жизни, говорит Сурайкин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, кто может претендовать на досрочную пенсию в 2021 году. Как сообщается на сайте фонда, повышение пенсионного возраста не коснулось работников горячих цехов и железнодорожной отрасли, членов плавательного состава, военнослужащих и других.
Видео дня. Россияне рассказали, сколько хотят накопить к пенсии
Личный счет , Максим Сурайкин , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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