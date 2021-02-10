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В Госдуме назвали три способа увеличить пенсии россиян 

Ura.Ru 8 минут назад
В Госдуме предложили увеличить пенсии россиян
Фото: РИА Новости
Увеличить пенсии россиян можно с помощью корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан. Об этом заявил URA.RU депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства. Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», — отметил политик.

Кроме этого, он предложил увеличить взносы в ПФР для богатых россиян. По информации Миронова, сейчас большинство граждан отдает фонду 22% от своих доходов. При этом с доходов выше 1 млн 465 тысяч рублей в год отчисления составляют всего 10%.

«Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех», — отметил Миронов.

Третьим источником увеличения пенсий, по мнению главы партии, может стать срезание непрофильных расходов ПФР. Он отметил, что работа фонда непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков. Их, по мнению Миронова, разумнее направить на увеличение пенсий.
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Миронов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия
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