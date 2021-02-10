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В Минтруде рассказали, как получить больничный после прививки от COVID-19 

News.ru и ещё 2 36 минут назад
У сделавших прививку от коронавируса россиян могут наблюдаться побочные действия вакцины. Если по этой причине не получится взять отгул у работодателя, следует обратиться к медикам для оформления больничного. Об этом NEWS.ru рассказали в Минтруде.

«Порядок действий работников и работодателей при любого рода вакцинировании — общий. Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности», — сообщили в ведомстве.

Если после прививки возникнут побочные явления вроде высокой температуры, надеяться на выходной со стороны работодателя не стоит — в организации вряд ли разрешат отгул. Поэтому следует сразу обратиться к врачу, отметил в беседе с NEWS.ru медицинский юрист Алексей Панов.

«Временная нетрудоспособность, высокая температура, аллергическая реакция — само собой, оформляется листок нетрудоспособности на период такого осложнения. Высокая температура — тут уже врач окончательно решает, есть ли основания для открытия листка нетрудоспособности. В поликлинику по месту жительства к участковому терапевту как к врачу первичного звена», — пояснил Панов.

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Комментарии 2
Личный счет , Видео , Алексей Панов , Минтруд
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