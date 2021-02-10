Владелец магазина на Ямале завысил цены на продукты на 286%

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Прокуратура Салехарда (ЯНАО) выявила наценку в 286% на ряд важных категорий продуктов питания в местном магазине, предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проверил соблюдение требований законодательства о ценообразовании на продукты питания в пяти магазинах столицы Ямала.

"В ходе надзорных мероприятий в магазине "Юбилейный-Гастроном" установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (286%)", — говорится в сообщении.

Прокурор возбудил в отношении бизнесмена, владеющего магазином, дело об административном правонарушении по статье КоАП о нарушении порядка ценообразования.

"Коммерсанту назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", — добавили в ведомстве.

Согласно результатам мониторинга розничных цен на продукты на 8 февраля, опубликованным на сайте департамента экономики ЯНАО, с начала 2021 года в регионе значительнее всего подорожали картофель (рост 4,8%), куриные яйца (4,5%) и морковь (3,1%). При этом молоко, мука и сливочное масло в среднем по округу подросли в цене в пределах одного-двух процентов.