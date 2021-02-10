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В России изменятся правила получения пенсий за умерших 

Мария Иванова 41 минуту назад
Правила получения пенсий за умерших изменились в России
Фото: РИА Новости
С 30 января 2022 года правопреемникам умерших россиян разрешат подавать электронные заявления на получение их пенсионных накоплений. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
К февралю следующего года заявление о выплате пенсионных накоплений наследнику, а также заявление об отказе от пенсионных накоплений начнут подавать в электронной форме.
Заявление необходимо будет подписать простой электронной подписью правопреемника. Электронный документ после этого передадут в Пенсионный фонд России (ПФР) через Единый портал госуслуг.
«Рамблер» рассказывал, что в России наследники человека, умершего до назначения накопительной пенсии, могут получить его пенсионные накопления.
Также правопреемники умершего россиянина вправе рассчитывать на его накопительную пенсию, если она пополнялась в рамках программы софинансирования или на нее был переведен маткапитал. В таких случаях унаследовать часть средств можно, даже если умерший успел побыть пенсионером.
Если владелец пенсии не составил завещание, деньги в первую очередь унаследуют его дети, супруги или родители, а во вторую — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Чтобы унаследовать пенсионные накопления, необходимо в течение шести месяцев со дня смерти человека написать заявление в ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), где хранились его средства. Если срок упущен, правопреемник сможет восстановить его через суд.
ПФР или НПФ примут решение в течение седьмого месяца со дня смерти человека. Деньги выплатят через почтовое отделение или банковский счет по выбору наследника.
Видео дня. Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
Комментарии 2
Личный счет , Почта России , Пенсионный фонд РФ
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