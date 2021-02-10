Правила получения пенсий за умерших изменились в России

С 30 января 2022 года правопреемникам умерших россиян разрешат подавать электронные заявления на получение их пенсионных накоплений. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

К февралю следующего года заявление о выплате пенсионных накоплений наследнику, а также заявление об отказе от пенсионных накоплений начнут подавать в электронной форме.

Заявление необходимо будет подписать простой электронной подписью правопреемника. Электронный документ после этого передадут в Пенсионный фонд России (ПФР) через Единый портал госуслуг.

«Рамблер» рассказывал, что в России наследники человека, умершего до назначения накопительной пенсии, могут получить его пенсионные накопления.

Также правопреемники умершего россиянина вправе рассчитывать на его накопительную пенсию, если она пополнялась в рамках программы софинансирования или на нее был переведен маткапитал. В таких случаях унаследовать часть средств можно, даже если умерший успел побыть пенсионером.

Если владелец пенсии не составил завещание, деньги в первую очередь унаследуют его дети, супруги или родители, а во вторую — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Чтобы унаследовать пенсионные накопления, необходимо в течение шести месяцев со дня смерти человека написать заявление в ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), где хранились его средства. Если срок упущен, правопреемник сможет восстановить его через суд.