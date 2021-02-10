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Владелец магазина на Ямале завысил цены на продукты на 286% 

Павел Тиунов 2 часа назад
Владелец магазина на Ямале завысил цены на продукты на 286%
Фото: РИА Новости
Предприниматель завысил цены на продукты питания первой необходимости, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры города Салехарда.
Сотрудники надзорного органа провели проверку нескольких местных магазинов. В одном из них («Юбилейный гастроном») стоимость молока, муки, сливочного масла, круп и овощей разительно отличалась от средних цен по городу.

«Установлен факт завышения цен практически в три раза (286%)», — говорится в сообщении.

В отношении предпринимателя завели административное дело о нарушении порядка ценообразования и назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
Путин: россияне должны ощутить результат от сдерживания цен на продукты
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики рассказали, что ждёт покупателей весной, когда завершится срок правительственной заморозки цен на продукты. Резкого скачка стоимости продуктов после окончания действия соглашений не будет. Большинство потребителей не заметит подорожания хлеба или подсолнечного масла, поскольку оно составит всего 3-4%. Так полагает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова.
Цены могут расти на продукты, где в качестве сырья используется сахар или подсолнечное масло, считает эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова.
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Комментарии 2
Личный счет , Евгения Серова , ВШЭ
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