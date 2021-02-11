Юрист раскрыл способ вернуть лекарства в аптеку

Вернуть лекарство в аптеку можно в том случае, если вам продали товар ненадлежащего качества, если рецептурный препарат был продан без рецепта, а также при ошибке фармацевта в выдаче наименования или в дозировке лекарственного средства, или же в его форме. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко

"К ненадлежащему качеству товара можно отнести истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, негерметичная упаковка, нечеткая полиграфия", — уточнил эксперт.

Вернуть или заменить товар в аптеку можно и если продавец не предоставил вам возможность незамедлительно получить информацию о товаре и его изготовителе.

Правовое регулирование отношений, связанных с продажей товаров осуществляется Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением правительства от 19 января 1998 года № 55 и другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно пункту 2.17. Порядка отпуска лекарственных средств, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России, приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену.