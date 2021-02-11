Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
61.10
–0.10 Золото
1843.47
+0.00 РТС
1457.87
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.02
1.2120
–0.0015
29.01
1.2135
05.02
27.01

Юрист научил, как вернуть лекарства в аптеку, несмотря на запрет 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Юрист раскрыл способ вернуть лекарства в аптеку
Фото: fotolia.com/ Gennady Shingarev
Вернуть лекарство в аптеку можно в том случае, если вам продали товар ненадлежащего качества, если рецептурный препарат был продан без рецепта, а также при ошибке фармацевта в выдаче наименования или в дозировке лекарственного средства, или же в его форме. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.

"К ненадлежащему качеству товара можно отнести истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, негерметичная упаковка, нечеткая полиграфия", — уточнил эксперт.

Вернуть или заменить товар в аптеку можно и если продавец не предоставил вам возможность незамедлительно получить информацию о товаре и его изготовителе.
Правовое регулирование отношений, связанных с продажей товаров осуществляется Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением правительства от 19 января 1998 года № 55 и другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно пункту 2.17. Порядка отпуска лекарственных средств, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России, приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену.

"Нельзя вернуть или обменять товары надлежащего качества, которые относятся к продовольственным товарам, лекарственным препаратам, к товарам для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях; которые являются предметами санитарии и гигиены, медицинскими инструментами, приборами, аппаратурой, средствами гигиены полости рта, предметами по уходу за детьми, предметами личной гигиены, парфюмерно-косметическими товарами. Не подлежат возврату и обмену изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные, линзы очковые, продаваемые некоторыми аптеками", — напомнил юрист.

Видео дня. Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
Прайм: последние новости
Эксперт рассказала, почему нельзя повышать пенсии за счет богатых Эксперт рассказала, почему нельзя повышать пенсии за счет богатых Россияне смогут подать заявление о выплате пенсионных накоплений онлайн Россияне смогут подать заявление о выплате пенсионных накоплений онлайн Эксперт рассказал, кто из пенсионеров получит прибавку в феврале Эксперт рассказал, кто из пенсионеров получит прибавку в феврале
Комментарии
Личный счет , Ирина Гриценко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение