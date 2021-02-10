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Найдено новое применение пенсиям россиян 

Вероника Полынина 1 час назад
Пенсионным накоплениям дали новые возможности для инвестирования
Фото: РИА Новости
Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект о расширении возможностей инвестирования пенсионных накоплений россиян, сообщает «Парламентская газета».
Авторы законопроекта предлагают разрешить инвестировать пенсионные накопления в так называемые клиринговые сертификаты участия и в депозиты небанковских кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента.
Сейчас закон допускает размещать пенсионные накопления в депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, которые отвечают требованиям законодательства к участникам системы обязательного страхования вкладов в банках РФ.
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Клиринговый сертификат участия — это неэмиссионная ценная бумага, выдаваемая банком в обмен на активы, вносимые участником клиринга в имущественный пул. Инструмент был запущен ЦБ РФ в 2016 году, на сегодняшний день в него инвестировано 75 триллионов рублей, что составляет 18% от объема операций на всем денежном рынке Московской биржи.
Как писал «Рамблер», ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 30 января 2022 года заявление о выплате пенсионных накоплений умерших можно будет подать в электронной форме.
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Комментарии 33
Личный счет , Михаил Мишустин , Госдума , Московская биржа , Центральный банк России , Парламентская газета
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