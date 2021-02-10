Пенсионным накоплениям дали новые возможности для инвестирования

Все новости на карте

Авторы законопроекта предлагают разрешить инвестировать пенсионные накопления в так называемые клиринговые сертификаты участия и в депозиты небанковских кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента.

Сейчас закон допускает размещать пенсионные накопления в депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, которые отвечают требованиям законодательства к участникам системы обязательного страхования вкладов в банках РФ.

Клиринговый сертификат участия — это неэмиссионная ценная бумага, выдаваемая банком в обмен на активы, вносимые участником клиринга в имущественный пул. Инструмент был запущен ЦБ РФ в 2016 году, на сегодняшний день в него инвестировано 75 триллионов рублей, что составляет 18% от объема операций на всем денежном рынке Московской биржи