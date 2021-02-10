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Любимые продукты россиян подорожали 

Вероника Полынина 1 час назад
Инфляция в России за неделю со 2 по 8 февраля составила 0,2%, сообщили в Росстате.
С начала года инфляция в России достигла 0,9%.
Со 2 по 8 февраля в России больше всего подорожала плодовоовощная продукция. В среднем цены на овощи выросли на 1,9%, при этом огурцы подорожали на 6%, помидоры — на 2,5%, картофель — на 2,2%, морковь — на 1,7%, лук репчатый — на 1,0%.
Цены на куриные яйца выросли в среднем по стране на 0,6%. При этом в 47 субъектах Российской Федерации цены на яйца увеличились на 0,1-1,9%, а в 14 субъектах — на 2,0-6,3%.
Кроме того, в магазинах подорожали маргарин и вермишель (+1%), мясо кур и макароны (+0,8%).
Россияне в 2020 году потратили более 380 млрд рублей на лекарства
Также за прошедшую неделю на 1% выросли в цене поливитамины с макро— и микроэлементами; на 1,1% подорожали электрические пылесосы; на 0,4% — сигареты; на 0,3% — автомобильный бензин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ЦБ заявили, что в январе инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,3%-5,4%, а своего пика она может достигнуть в феврале. В ЦБ рассчитывают, что инфляция начнет снижаться с марта. К концу года регулятор ожидает инфляцию в 3,5%-4%.
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Личный счет , Видео , Центральный банк России
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