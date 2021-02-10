Инфляция в России за неделю со 2 по 8 февраля составила 0,2%, сообщили в Росстате

С начала года инфляция в России достигла 0,9%.

Со 2 по 8 февраля в России больше всего подорожала плодовоовощная продукция. В среднем цены на овощи выросли на 1,9%, при этом огурцы подорожали на 6%, помидоры — на 2,5%, картофель — на 2,2%, морковь — на 1,7%, лук репчатый — на 1,0%.

Цены на куриные яйца выросли в среднем по стране на 0,6%. При этом в 47 субъектах Российской Федерации цены на яйца увеличились на 0,1-1,9%, а в 14 субъектах — на 2,0-6,3%.

Кроме того, в магазинах подорожали маргарин и вермишель (+1%), мясо кур и макароны (+0,8%).

Также за прошедшую неделю на 1% выросли в цене поливитамины с макро— и микроэлементами; на 1,1% подорожали электрические пылесосы; на 0,4% — сигареты; на 0,3% — автомобильный бензин.