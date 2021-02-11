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Аналитики рассказали, кто больше всего пострадал от инфляции 

Прайм 1 час назад
Богатые россияне больше всех пострадали от инфляции
Фото: ТАСС
Рост цен в 2020 году в России не был равномерным для всех групп населения — в большей степени его ощутили обеспеченные домохозяйства из-за увеличения стоимости импортных автомобилей, полагают аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка.

"Среднегодовая инфляция в 2020 году составила 3,4%. Однако из-за того, что структура потребления бедных и богатых домашних хозяйств заметно отличается, этот рост цен не был равномерным среди населения России", — указывают эксперты.

"Несмотря на то что самый большой вклад в инфляцию по итогам года внесли продовольственные товары, рост цен в большей степени затронул не наиболее бедные домашние хозяйства (с высокой долей продовольствия в потребительской корзине), а, наоборот, наиболее богатые домашние хозяйства", — полагают аналитики центра.
Причинами этого, по их мнению, стал резкий рост цен на импортные товары (прежде всего, на автомобили), доля которых в потребительской корзине населения с высоким уровнем дохода остается высокой.
Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.
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Комментарии 3
Личный счет , Экономика , Росстат , Газпромбанк
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