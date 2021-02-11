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Названы вакансии на «удаленке» с высокими зарплатами 

Лера Букина 1 час назад
Россиянам назвали высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»
Фото: depositphotos.com
В России дизайнеры, детские психологи и инженеры на «удаленке» могут претендовать на высокие заработные платы, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Работа.ру.
Также, согласно сведениям сервиса, одна из самых высоких зарплат в феврале предлагается специалисту по тендерам в строительной компании — до 300 тысяч рублей в месяц.
Golang-разработчику могут платить от 150 тысяч рублей. Кандидату необходимо уметь работать с технологиями Docker и Kubernetes, иметь опыт построения HA-архитектуры. Программист javascript может претендовать на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.
На зарплату от 150 до 170 тысяч рублей может рассчитывать разработчик мобильных приложений. Для этого необходимо иметь двухлетний опыт работы и понимать клиент-серверное взаимодействие.
Детский психолог с опытом работы от 3 лет может рассчитывать на зарплату в размере до 160 тысяч рублей, инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от 1 года — на 150 тысяч рублей или менее.
Также в архитектурное бюро на проектную работу требуется дизайнер интерьеров с опытом работы от 3 лет. Ему готовы платить 110 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что заработная плата курьеров в регионах России достигает 110 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге им платят меньше. Данные приводит сервис Superjob.
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Личный счет , РИА Новости
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