Россиянам назвали высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»

В России дизайнеры, детские психологи и инженеры на «удаленке» могут претендовать на высокие заработные платы, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Работа.ру.

Также, согласно сведениям сервиса, одна из самых высоких зарплат в феврале предлагается специалисту по тендерам в строительной компании — до 300 тысяч рублей в месяц.

Golang-разработчику могут платить от 150 тысяч рублей. Кандидату необходимо уметь работать с технологиями Docker и Kubernetes, иметь опыт построения HA-архитектуры. Программист javascript может претендовать на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.

На зарплату от 150 до 170 тысяч рублей может рассчитывать разработчик мобильных приложений. Для этого необходимо иметь двухлетний опыт работы и понимать клиент-серверное взаимодействие.

Детский психолог с опытом работы от 3 лет может рассчитывать на зарплату в размере до 160 тысяч рублей, инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от 1 года — на 150 тысяч рублей или менее.

Также в архитектурное бюро на проектную работу требуется дизайнер интерьеров с опытом работы от 3 лет. Ему готовы платить 110 тысяч рублей в месяц.