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Миронов предложил передавать пенсию по наследству 

Ura.Ru и ещё 2 1 час назад
Миронов предложил передавать пенсию по наследству
Фото: ТАСС
Государство должно передавать страховые пенсии умерших россиян их близким родственникам. С таким заявлением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, но умер, так и не воспользовавшись своими накоплениями, государство обязано вернуть эти отчисления его ближайшим родственникам», — заявил парламентарий.

Миронов напомнил, что в 2019 году Госдума отклонила аналогичное предложение. Тогда справедливороссы предлагали наделить наследников правом получать страховую пенсию умершего гражданина в течение «гарантированного периода получения страховой пенсии по старости». То есть это продолжительность жизни, которую правительство ежегодно определяет, плюс пять лет, добавил Миронов. Он отметил, что около трети мужчин не доживут до нового пенсионного возраста.
Заявление справедливоросса прозвучало на фоне вступления в силу постановления, дающего возможность подавать электронные заявления на получение пенсионных накоплений правопреемниками застрахованных лиц. По мнению Миронова, инициатива ничего не меняет, поскольку и раньше наследники могли рассчитывать на выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые туда вложили умершие родственники.
С 2019 года в России началась пенсионная реформа — постепенно в стране будет повышен пенсионный возраст до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако некоторые граждане смогут уйти на пенсию досрочно, уточняет «Федеральная служба новостей».
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Комментарии
Личный счет , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия
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