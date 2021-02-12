Эксперт рассказал о бесплатном способе узнать свой кредитный рейтинг 

Проверить собственный кредитный рейтинг можно через портал «Госуслуги». Услуга именуется «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история». Однако существуют и иные способы проверки, заявил агентству «Прайм» заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталий Украинский.

По словам эксперта, по этому вопросу можно обратиться и в бюро кредитных историй. Им будет предоставлена информация о рейтинге по запросу бесплатно — два раза в год в электронном виде и один раз в бумажном.

Это можно сделать и в банках, однако кредитные организации предоставляют данную услугу платно, говорит специалист.

«Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платежеспособность заемщика, а также самому заемщику понять то, как бюро оценивает его платежеспособность», — подчеркнул экcперт.

Число баллов определяет так называемую категорию риска для банка, который может понести банк, взаимодействуя с клиентом — от «очень низкого» до «очень высокого», говорит Украинский.