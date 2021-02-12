Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
60.46
+0.08 Золото
1816.44
–0.04 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2108
+0.0051
01.02
1.2057
09.02
29.01

Эксперт рассказал о бесплатном способе узнать свой кредитный рейтинг 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт рассказал о бесплатном способе узнать свой кредитный рейтинг
Фото: ТАСС
Проверить собственный кредитный рейтинг можно через портал «Госуслуги». Услуга именуется «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история». Однако существуют и иные способы проверки, заявил агентству «Прайм» заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталий Украинский.
По словам эксперта, по этому вопросу можно обратиться и в бюро кредитных историй. Им будет предоставлена информация о рейтинге по запросу бесплатно — два раза в год в электронном виде и один раз в бумажном.
Это можно сделать и в банках, однако кредитные организации предоставляют данную услугу платно, говорит специалист.

«Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платежеспособность заемщика, а также самому заемщику понять то, как бюро оценивает его платежеспособность», — подчеркнул экcперт.

Число баллов определяет так называемую категорию риска для банка, который может понести банк, взаимодействуя с клиентом — от «очень низкого» до «очень высокого», говорит Украинский.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты назвали способ улучшить кредитную историю. Единственный шанс — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены, заявил финансовый советник, эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Комментарии
Личный счет , Иван Капустянский , Ханты-Мансийский банк "Открытие"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение