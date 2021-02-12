Доходность накоплений «молчунов» превысила инфляцию 

«Важно, что в случае с клиентами ПФР, средствами которых управляет ВЭБ, разница между инвестиционной и начисленной доходностью будет минимальной — на уровне сотых процента. И по итогам 2020 года «молчуны» точно в плюсе», — подчеркнул он.