Доходность накоплений «молчунов» превысила инфляцию 

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ опубликовала результаты инвестирования накоплений граждан. Так, по итогам 2020 года по расширенному портфелю обеспечена доходность 6,87% годовых при инфляции 4,91%, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) — 7,95% годовых.
ВЭБ управляет пенсионными накоплениями «молчунов», то есть тех россиян, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.
По умолчанию он инвестирует эти деньги по расширенному инвестиционному портфелю. Кроме того, гражданин может обратиться в ПФР с вопросом выбора портфеля государственных ценных бумаг.
Для будущего пенсионера вопрос доходности по итогам года крайне важен, поскольку именно этот результат формирует начисление на счета, сказал вице-президент ВЭБа Александр Попов. Если доходность больше инфляции, то накопления увеличиваются, отметил он.
«Важно, что в случае с клиентами ПФР, средствами которых управляет ВЭБ, разница между инвестиционной и начисленной доходностью будет минимальной — на уровне сотых процента. И по итогам 2020 года «молчуны» точно в плюсе», — подчеркнул он.