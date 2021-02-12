Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
60.87
+0.33 Золото
1817.96
–0.05 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2107
+0.0050
01.02
1.2057
09.02
29.01

Доходность накоплений «молчунов» превысила инфляцию 

Лера Букина 1 час назад
Доходность накоплений «молчунов» превысила инфляцию
Фото: ТАСС
Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ опубликовала результаты инвестирования накоплений граждан. Так, по итогам 2020 года по расширенному портфелю обеспечена доходность 6,87% годовых при инфляции 4,91%, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) — 7,95% годовых.
ВЭБ управляет пенсионными накоплениями «молчунов», то есть тех россиян, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.
По умолчанию он инвестирует эти деньги по расширенному инвестиционному портфелю. Кроме того, гражданин может обратиться в ПФР с вопросом выбора портфеля государственных ценных бумаг.
Для будущего пенсионера вопрос доходности по итогам года крайне важен, поскольку именно этот результат формирует начисление на счета, сказал вице-президент ВЭБа Александр Попов. Если доходность больше инфляции, то накопления увеличиваются, отметил он.

«Важно, что в случае с клиентами ПФР, средствами которых управляет ВЭБ, разница между инвестиционной и начисленной доходностью будет минимальной — на уровне сотых процента. И по итогам 2020 года «молчуны» точно в плюсе», — подчеркнул он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме призвали повысить минимальную пенсию в два раза.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Комментарии
Личный счет , Компании , Александр Попов , Укроборонпром , Пенсионный фонд РФ , ВЭБ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение