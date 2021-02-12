В ВТБ спрогнозировали «мягкий» рост ставок по вкладам 

Решение, принятое Банком России относительно сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%, повлечет за собой мягкое повышение процентных ставок на рынке привлеченных средств, заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Об этом сообщает ТАСС.
«Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств», — цитирует агентство Степочкина.
Он прогнозирует появление новых предложений на рынке вкладов. Банкир обратил внимание на то, что никто из лидеров рынка в 2021 году не снижал ставок. По его словам, они не могут длительное время оставаться на низком уровне, поскольку клиенты нуждаются в получении более выгодных условий размещения средств.
Также, по его мнению, возможное повышение ставок по рублевым вкладам может принести дополнительный импульс для перетока в них валютных сбережений, что усилит сложившуюся тенденцию на девалютизацию пассивных портфелей.
Кроме того, Степочкин отметил, что решение ЦБ открывает перед банками новый этап конкуренции за клиента.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.