В ВТБ спрогнозировали «мягкий» рост ставок по вкладам 

«Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств», — цитирует агентство Степочкина.

Он прогнозирует появление новых предложений на рынке вкладов. Банкир обратил внимание на то, что никто из лидеров рынка в 2021 году не снижал ставок. По его словам, они не могут длительное время оставаться на низком уровне, поскольку клиенты нуждаются в получении более выгодных условий размещения средств.

Также, по его мнению, возможное повышение ставок по рублевым вкладам может принести дополнительный импульс для перетока в них валютных сбережений, что усилит сложившуюся тенденцию на девалютизацию пассивных портфелей.

Кроме того, Степочкин отметил, что решение ЦБ открывает перед банками новый этап конкуренции за клиента.