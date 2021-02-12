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Набиуллина рассказала о росте долговой нагрузки россиян 

ТАСС 20 минут назад
Долговая нагрузка россиян выросла
Фото: ТАСС
Показатель долговой нагрузки населения в 2020 году в целом вырос, тенденция продлится в 2021 году. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"В 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос, потому что у нас задолженность населения — розничные кредиты достаточно быстро росли и прежде всего благодаря ипотеке. И росли быстрее доходов, хотя доходы тоже выросли, но чуть меньше. Естественно, показатель долговой нагрузки чуть вырос", — сказала она и добавила, что эта тенденция вероятно продолжится.

В начале февраля регулятор сообщал, что розничное кредитование продолжит расти, ожидает Банк России. При этом ЦБ РФ продолжает следить за долговой нагрузкой населения.
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