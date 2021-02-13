Эксперт раскрыл способ узнать о наличии чужих кредитов на счету

В последнее время на фоне пандемии отмечается резкий рост мошенничества, в том числе стало поступать большое количество жалоб от населения на кредиты, которые люди не открывали . Если у вас возникли подозрения, что на вас висит "левый" кредит, следует в первую очередь обратиться в бюро кредитных историй (БКИ). Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский

По действующему законодательству, физическое лицо имеет право раз в год взять выписку из БКИ абсолютно бесплатно.

"Если вы получили выписку и увидели там чужой кредит, вам следует сразу же обратиться в полицию, чтобы зафиксировать обращение, вызванное противоправными действиями в отношении вашей персоны", — уточняет эксперт.

Сделав копию данного обращения, Рогачевский советует разослать письма-уведомления кредиторам, чьи кредиты оказались на вас случайно, с копией заявления в полицию. Также в письме-уведомлении следует указать, что вы намерены обратиться в суд по данному делу.

Даже если кредиторы согласятся списать данный кредит с вас, что вряд ли, следующим шагом будет обращение в суд.

Для судебного производства необходима копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в кредитные организации и ответы самих кредитных организаций.