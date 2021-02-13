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Россиянам назвали признаки финансовой пирамиды 

Майк Габриелян 19 минут назад
Аналитик раскрыл способы распознать финансовую пирамиду
Фото: ТАСС
Аналитик рассказал, как распознать финансовую пирамиду. У аферистов нет лицензий, много рекламы в социальных сетях и необычно высок процент доходности. Об этом поведал экономист «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, сообщает «Прайм».

«Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы», — сказал он.

Аферисты обещают доход в несколько раз выше банковских ставок. При этом они не имеют лицензии на финансовую деятельность и привлечение средств граждан. Еще один признак: мошенники всегда дают ложную информацию о прошлом «компании», поскольку она возникла в одночасье, и никакой истории у нее нет. Упоминания о фирме-пирамиде отсутствуют в профильных публичных источниках.
Долги россиян за отопление превысили 200 миллиардов рублей
В прошлом году Центробанк раскрыл 220 финансовых пирамид.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России выявлена крупнейшая финансовая пирамида.
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Личный счет , Центральный банк России
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