Аналитик раскрыл способы распознать финансовую пирамиду

Аналитик рассказал, как распознать финансовую пирамиду. У аферистов нет лицензий, много рекламы в социальных сетях и необычно высок процент доходности. Об этом поведал экономист «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, сообщает «Прайм»

«Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы», — сказал он.

Аферисты обещают доход в несколько раз выше банковских ставок. При этом они не имеют лицензии на финансовую деятельность и привлечение средств граждан. Еще один признак: мошенники всегда дают ложную информацию о прошлом «компании», поскольку она возникла в одночасье, и никакой истории у нее нет. Упоминания о фирме-пирамиде отсутствуют в профильных публичных источниках.

В прошлом году Центробанк раскрыл 220 финансовых пирамид.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в России выявлена крупнейшая финансовая пирамида.