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Собаке оставили в наследство 4 миллионов долларов 

Майк Габриелян 15 минут назад
Собаке оставили в наследство 4 миллионов долларов
Фото: WTVF
Восьмилетняя бордер-колли по кличке Лулу из Нэшвилла унаследовала 5 миллионов долларов от своего хозяина, который умер в конце прошлого года. Об этом сообщает новостной телеканал Нэшвилла.
Бизнесмен Чарльз Уильям «Билл» Доррис умер в ноябре прошлого года. Ему было 83 года, он не был женат. Успешный предприниматель, владелец недвижимости, он питал к Лулу бесконечную любовь и отписал ей все наследство.
В завещании Дорриса сказано, что 5 миллионов долларов «будут переведены в траст, который будет создан после моей смерти для ухода за моим бордер-колли, Лулу».
Сейчас за собакой приглядывает подруга покойного, 88-летняя Бертон. За это из наследства ей положена ежемесячная зарплата.
«По правде говоря, я совсем не знаю, что об этом думать. Он просто очень любил эту собаку», — сказала Бертон.
Она говорит, что не представляет, как потратить 5 миллионов долларов на Лулу, но добавляет: «Что ж, я бы хотела попробовать».
Ранее «Рамблер» рассказывал, как живут кошка Лагерфельда и другие богатые животные. https://news.rambler.ru/other/41763326/
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