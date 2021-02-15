Центробанк сообщил о росте ставок по вкладам и кредитам

Дальнейшее снижение ключевой ставки больше не требуется и даже было бы вредно. Теперь впереди неизбежное повышение ставки, а вместе с ним — и рост ставок по вкладам и кредитам», — пишет «Российская газета» со ссылкой на ЦБ. При этом непонятно, с какой скоростью будут проходить изменения.