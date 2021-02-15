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Центробанк предупредил россиян о подорожании кредитов 

Ura.Ru и ещё 1 2 часа назад
Центробанк сообщил о росте ставок по вкладам и кредитам
Фото: ТАСС
В России будут расти ставки по вкладам и кредитам. Ключевая ставка в будущем будет повышаться. К таким выводам пришли участники заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

Дальнейшее снижение ключевой ставки больше не требуется и даже было бы вредно. Теперь впереди неизбежное повышение ставки, а вместе с ним — и рост ставок по вкладам и кредитам», — пишет «Российская газета» со ссылкой на ЦБ. При этом непонятно, с какой скоростью будут проходить изменения.

Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в РФ исчерпан, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Дальнейшие ее смягчение могло бы привести к росту проинфляционных рисков, добавила она. При этом глава Центробанка подчеркнула, что в 2021 году политика регулятора останется мягкой, а ключевая ставка не будет поднята выше 5%.
Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 12%. После этого член генсовета «Деловой России» Антон Любич сказал URA.RU, что это решение может привести к снижению доходов населения и росту просрочек по кредитам.
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Комментарии 4
Личный счет , Компании , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Деловая Россия , "Российская газета"
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