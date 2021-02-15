Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
63.36
–0.25 Золото
1818.38
–0.02 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.2135
+0.0102
03.02
1.2033
11.02
02.02

Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в феврале 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в феврале
Фото: ТАСС
Директор по строительству претендует в феврале в Москве на одну из самых высоких зарплат — от 450 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В феврале российский рынок труда продолжает восстанавливаться. Индекс рынка труда SuperJob показывает, что рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля на 7-9% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет (в целом по РФ). Еще в первые две недели января этот показатель составлял 3-4%", — говорится в тексте исследования.

Так, в Москве директору по строительству предлагают зарплату от 450 тыс. рублей, директор службы технического заказчика может получать от 400 тыс. рублей, старший разработчик PHP может получать от 300 тыс. до 340 тыс. рублей, IT-директору предлагают зарплату от 300 тыс. рублей, врач-хирург в Москве может получать от 250 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц.
По данным исследования, в Санкт-Петербурге руководитель региональной дирекции технического заказчика может получать от 350 тыс. рублей в месяц, менеджер по продаже медоборудования — от 300 тыс. рублей, а врач-стоматолог — от 200 тыс. рублей.
В регионах в феврале также предлагают высокие зарплаты. Так, в Волгограде программист Bitrix может получать зарплату от 120 тыс. до 140 тыс. рублей в месяц, разработчик BI — 126 тыс. рублей. В Воронеже разработчику "1С" предлагают зарплату в 170 тыс. рублей в месяц, региональному представителю — зарплату в 90 тыс. рублей. В Екатеринбурге зарплату от 100 тыс. рублей могут получать аналитик и ветеринарный врач вызывной службы, а ведущему программисту и программисту "1С" предлагается зарплата в 120 тыс. рублей.
Одну из самых высоких зарплат в регионах предлагают стоматологу-ортодонту в Нижнем Новгороде — от 300 тыс. рублей. В том же городе генеральный директор завода по производству автоспецтехники может получать от 140 тыс. рублей в месяц. В Краснодаре ведущему бизнес-аналитику "1С" предлагают зарплату в 185 тыс. рублей в месяц, от 120 тыс. рублей могут получать аналитик-консультант "1С" и программист "1С".
Видео дня. Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
ТАСС: последние новости
"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников "Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников Заявления на выплату пенсии за умерших можно будет подать онлайн с 30 января 2022 года Заявления на выплату пенсии за умерших можно будет подать онлайн с 30 января 2022 года Набиуллина рассказала о росте долговой нагрузки россиян Набиуллина рассказала о росте долговой нагрузки россиян
Комментарии
Личный счет , Компании , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение