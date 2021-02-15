Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в феврале 

Директор по строительству претендует в феврале в Москве на одну из самых высоких зарплат — от 450 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В феврале российский рынок труда продолжает восстанавливаться. Индекс рынка труда SuperJob показывает, что рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля на 7-9% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет (в целом по РФ). Еще в первые две недели января этот показатель составлял 3-4%", — говорится в тексте исследования.

Так, в Москве директору по строительству предлагают зарплату от 450 тыс. рублей, директор службы технического заказчика может получать от 400 тыс. рублей, старший разработчик PHP может получать от 300 тыс. до 340 тыс. рублей, IT-директору предлагают зарплату от 300 тыс. рублей, врач-хирург в Москве может получать от 250 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц.

По данным исследования, в Санкт-Петербурге руководитель региональной дирекции технического заказчика может получать от 350 тыс. рублей в месяц, менеджер по продаже медоборудования — от 300 тыс. рублей, а врач-стоматолог — от 200 тыс. рублей.

В регионах в феврале также предлагают высокие зарплаты. Так, в Волгограде программист Bitrix может получать зарплату от 120 тыс. до 140 тыс. рублей в месяц, разработчик BI — 126 тыс. рублей. В Воронеже разработчику "1С" предлагают зарплату в 170 тыс. рублей в месяц, региональному представителю — зарплату в 90 тыс. рублей. В Екатеринбурге зарплату от 100 тыс. рублей могут получать аналитик и ветеринарный врач вызывной службы, а ведущему программисту и программисту "1С" предлагается зарплата в 120 тыс. рублей.

Одну из самых высоких зарплат в регионах предлагают стоматологу-ортодонту в Нижнем Новгороде — от 300 тыс. рублей. В том же городе генеральный директор завода по производству автоспецтехники может получать от 140 тыс. рублей в месяц. В Краснодаре ведущему бизнес-аналитику "1С" предлагают зарплату в 185 тыс. рублей в месяц, от 120 тыс. рублей могут получать аналитик-консультант "1С" и программист "1С".