Эксперт счел возможным появление новых льгот по ЖКУ в преддверии выборов

В России могут появиться новые льготы и субсидии на коммунальные услуги. Это произойдет перед осенними выборами. Так считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, пишет URA.RU.

Эксперт полагает, что власти введут новые льготы на региональном уровне.

«В рамках предвыборной кампании могут либо дать возможность на частичное погашение долгов, на софинансирование погашения долгов, либо ввести другие субсидии», — сказал Косой.

При этом, по его словам, полностью долги не спишут, чтобы не поощрять дальнейшие невыплаты других услуг ЖКХ.

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике Павел Качкаев считает, что долг россиян за отопление в 2020 году оказался небольшим.

«На мой взгляд, 15 миллиардов — сумма небольшая. Не думаю, что власти из-за такой суммы будут вмешиваться, но могут пересмотреть тарифную политику», — сказал Качкаев.

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отметил, что проблему не решить одними лишь льготами. Нужны стимулы для экономического роста.

По его словам, российская экономика уже десятилетие растет всего на 1-1,5% в год. Население беднеет, поскольку плоды роста достаются только богатым. По его мнению, при росте в 5-7% бедность сократится и начнется потребительский бум.

На этой неделе появились данные, что общий долг граждан России за отопление в минувшем году вырос на 15,5 миллиарда и составил 209,2 миллиарда рублей.