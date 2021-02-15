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В электронные трудовые книжки будут заносить основания увольнения 

Парламентская газета 3 часа назад
В электронные трудовые книжки занесут основания увольнения
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
Граждане получат право обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы в электронную трудовую книжку внесли подробные данные об их трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Сейчас там хранится информация только о стаже работы у конкретных работодателей. Такой закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании Совфеда 17 февраля.
С 1 января 2020 года работодатель обязан предоставлять в Пенсионный фонд сведения о приёме работников, их переводе, получении ими новой квалификации, увольнении. Таким образом в ПФР формируются электронные трудовые книжки россиян. Сведения о своём стаже граждане могут получить через личный кабинет на сайте ПФР или на сайте Госуслуг, а также в виде выписки у работодателя по последнему месту работы, управлении ПФР или МФЦ. Кроме этого, работодатели параллельно продолжают вести бумажные трудовые книжки работников, которые выбрали такой способ учёта их стажа.
Данные из электронной трудовой книжки нужны для исчисления трудового стажа и выплат пособий по безработице. Вместе с тем эффективность и оперативность рассмотрения соответствующих заявлений граждан затруднена недостаточностью данных о трудовой деятельности, содержащихся в сведениях о трудовой деятельности, поскольку указанные данные формируются только за период с 1 января 2020 года, говорится в пояснительной записке к закону.
В ПФР есть информация о работодателях, у которых граждане работали до 1 января 2020 года, но не достаёт информации о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых сотрудников принимали, переводили или увольняли.
Поэтому в Правительстве разработали документ, по которому каждый гражданин сможет обратиться в Пенсионный фонд, чтобы в его индивидуальный лицевой счёт включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. Их добавят в соответствии с записями в бумажной трудовой книжке, а если между данными найдут расхождения, их внесут после проверки.
Если закон примут, работник сможет дополнить свой индивидуальный лицевой счёт информацией обо всех своих должностях, профессиях, переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения. Это обеспечит более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве и упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе, считают в Правительстве.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации
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