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Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента 

РИА Новости и ещё 4 52 минуты назад
Комиссии по карте или счету всегда удерживаются в соответствии с договором, однако для клиентов, которые невнимательно читают договор, они могут стать сюрпризом. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов перечислил для РИА Новости несколько случаев, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями.

"Если тарифами предусмотрена ежемесячная комиссия, то она будет списываться даже в том случае, если клиент счетом не пользуется. Иногда из-за списания баланс может уйти в минус: в случае, если клиент согласился, что банк будет предоставлять ему овердрафт (то есть краткосрочный кредит). На долг будут начисляться и проценты. Поэтому если клиент решил не пользоваться картой или счетом, то важно либо их закрыть, либо уточнить в банке о взимаемых сборах", — рекомендует эксперт.

В некоторых случаях банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например сохранении минимального остатка на счете, предупреждает Достов. Впоследствии клиент может забыть про это важное условие и его нарушить: вновь начнет списываться комиссия.

"Неожиданной может стать комиссия по зарплатной карте. Обычно комиссии за обслуживание зарплатных карт с потребителей не взимаются. Но если уволиться, то карта зарплатной уже считаться не будет — банк может начать взимать комиссию: нужно либо закрыть карту, либо просто выбрать в том же банке другую, более дешевую", — советует он.

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Наконец, совершенно нормальная практика — брать в конце месяца выписку по счету и ее анализировать. Для этого идти в банк необязательно, можно получить справку в интернет-банке или мобильном приложении. Понятно, что это не очень интересное занятие, но полезное, хотя бы для контроля собственных расходов, резюмировал Достов.
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Комментарии 3
Личный счет , Видео , Виктор Достов , Госдума , РИА Новости
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