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В российских магазинах «у дома» подорожали масло, мука и гречка 

Ura.Ru 1 час назад
Цены на продукты в несетевой торговле в прошлом году выросли на 5,4%. Больше всего подорожали растительное масло, мука, майонез и гречка, сообщает в своем исследовании производитель онлайн-касс «Эвотор».
По данным компании, за год — с января 2020 по январь 2021 года — цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%, передает РИА «Новости».

«Наибольший вклад в рост индекса в прошлом году внесло растительное масло, которое в несетевой рознице подорожало на 47%», — уточняет издание.

Также увеличилась стоимость консервированных овощей и майонеза на 23% и 18% соответственно. Пшеничная мука и гречка выросли в цене на 17% и 14%. При этом минеральная вода подешевела на 2%.
Индекс отражает особенности потребления в минимаркетах — это быстрые покупки нескольких товаров, часто — снеков, отмечают в компании. В число таких товаров входят крупы, макароны, мука, сыр, масло, молочные продукты, полуфабрикаты, кондитерские изделия, вода, чай, кофе и напитки.
Россияне перестали оформлять кредит на подарки
Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что в 2020 году мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье оказались самыми высокими за последние три года. В частности, резко подскочили цены на растительные масла и зерновые, передает «Национальная служба новостей». По данным Росстата, в 2020 году сахар стал лидером по росту цен на продукты в России. За год товар подорожал на 64,54%. Стоимость подсолнечного масла выросла на 25,91%. Из-за этого государство решило регулировать на них цены, сообщает телеканал 360.
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Личный счет , Видео , ООН , РИА Новости , Телеканал "360° Подмосковье"
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