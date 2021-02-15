Цены на продукты в несетевой торговле в прошлом году выросли на 5,4%. Больше всего подорожали растительное масло, мука, майонез и гречка, сообщает в своем исследовании производитель онлайн-касс «Эвотор».

По данным компании, за год — с января 2020 по январь 2021 года — цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%, передает РИА «Новости».

«Наибольший вклад в рост индекса в прошлом году внесло растительное масло, которое в несетевой рознице подорожало на 47%», — уточняет издание.

Также увеличилась стоимость консервированных овощей и майонеза на 23% и 18% соответственно. Пшеничная мука и гречка выросли в цене на 17% и 14%. При этом минеральная вода подешевела на 2%.

Индекс отражает особенности потребления в минимаркетах — это быстрые покупки нескольких товаров, часто — снеков, отмечают в компании. В число таких товаров входят крупы, макароны, мука, сыр, масло, молочные продукты, полуфабрикаты, кондитерские изделия, вода, чай, кофе и напитки.