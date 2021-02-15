Эксперт посоветовал отказаться от покупки китайского юаня

В 2021 году китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты являются самыми плохими для «убежища» валютами, заявил агентству «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский

«В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань», — говорит он.

Достаточно долго гонконгский доллар был переоценен на фоне постоянного положительного сальдо капитальных вложений, говорит эксперт. Но события 2019 года в сочетании с регрессией, которая началась со второй половины 2018 года, делают гонконгский доллар достаточно рискованной валютой для инвестиций, считает Казанский.

Что касается всех африканских и латиноамериканских валют, то они, по его мнению, также являются весьма опасными для покупки. Он указал на аргентинское песо, которое демонстрирует стабильно негативную динамику. Речь, по его мнению, идет об инфляции в стране в 2020 году, которая составила 36,1% годовых.