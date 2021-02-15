В Госдуме одобрили налогооблажение криптовалют 

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о налогообложении финансовых операций с цифровой валютой, сообщает «Интерфакс»

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2020 года. Ко второму чтению депутаты рекомендовали уточнить также базовый закон о цифровых финансовых активах и внести определение цифровых валют в Гражданский кодекс РФ.

Законопроект предлагает признать цифровую валюту имуществом и вносит поправки в Налоговый кодекс, по которым обязательному декларированию подлежат операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 000 рублей в год, а ФНС получает право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.

За непредоставление информации об операциях, нарушение сроков предоставления и сокрытия прибыли от операций с цифровой валютой предусмотрены штрафы.

Документ будет рассматриваться Госдумой в первом чтении 17 февраля.

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