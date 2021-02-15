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В Госдуме одобрили налогооблажение криптовалют 

Вероника Полынина 2 часа назад
В Госдуме одобрили налогооблажение криптовалют
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о налогообложении финансовых операций с цифровой валютой, сообщает «Интерфакс».
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2020 года. Ко второму чтению депутаты рекомендовали уточнить также базовый закон о цифровых финансовых активах и внести определение цифровых валют в Гражданский кодекс РФ.
Законопроект предлагает признать цифровую валюту имуществом и вносит поправки в Налоговый кодекс, по которым обязательному декларированию подлежат операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 000 рублей в год, а ФНС получает право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.
За непредоставление информации об операциях, нарушение сроков предоставления и сокрытия прибыли от операций с цифровой валютой предусмотрены штрафы.
Документ будет рассматриваться Госдумой в первом чтении 17 февраля.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что всё больше молодых людей начинает интересоваться криптовалютами. Наибольший интерес проявляют миллениалы. Так, в Британии криптовалюту купили уже 20% представителей этого поколения.
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Личный счет , Федеральная налоговая служба , Госдума , Правительство РФ , Интерфакс
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