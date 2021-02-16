В PwC подсчитали доходы российских фрилансеров

Более половины российских фрилансеров (64%) зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц, 17% — до 60 тысяч рублей, 13% — до 100 тысяч рублей, и только 6% получают больше 100 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.

В компании утверждают, что статус фрилансера интересен по большей части молодым людям. Так, 73% вольнонаемных оказались не старше 34 лет, еще 25% — это граждане в возрасте 35–55 лет и 2% — все остальные.

Аналитики PwC отмечают, что в России ключевой спрос на фриланс формируют небольшие компании, которые стремятся сократить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Так, половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн рублей и только 2% — от корпораций с оборотом более 50 млрд рублей.

Около половины респондентов прогнозируют высокий темп роста российского рынка фриланса в среднесрочной перспективе. В 2020 году его размер составил $41 млрд, прогноз на 2025 год — $102 млрд

Россия включена в список десяти крупнейших стран по объему рынка фриланса в денежном выражении. Кроме того, она занимает вторую строчку по темпам роста после США.

Также эксперты PwC выяснили, что основные заказчики услуг фрилансеров — финансовый сектор, тяжелая промышленность и сектор потребительских товаров (по 19% каждый). Доля страховщиков составляет 12%, технологических компаний — 11%.

Самая востребованная экспертиза фрилансеров — это отрасль дизайна и мультимедиа. В будущем именно на таких специалистов будет спрос, заявили 63% респондентов. 60% опрошенных назвали сектор IT и программирования, 51% — контента и переводов, 43% — финансы, управление, HR.