Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.24
–0.39 Золото
1821.75
+0.06 РТС
1496.40
+2.35
Динамика валют
EUR / USD
16.02
1.2137
+0.0103
03.02
1.2033
12.02
03.02

Подсчитан заработок фрилансеров в России 

Лера Букина 41 минуту назад
В PwC подсчитали доходы российских фрилансеров
Фото: depositphotos.com
Более половины российских фрилансеров (64%) зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц, 17% — до 60 тысяч рублей, 13% — до 100 тысяч рублей, и только 6% получают больше 100 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
В компании утверждают, что статус фрилансера интересен по большей части молодым людям. Так, 73% вольнонаемных оказались не старше 34 лет, еще 25% — это граждане в возрасте 35–55 лет и 2% — все остальные.
Аналитики PwC отмечают, что в России ключевой спрос на фриланс формируют небольшие компании, которые стремятся сократить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Так, половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн рублей и только 2% — от корпораций с оборотом более 50 млрд рублей.
Около половины респондентов прогнозируют высокий темп роста российского рынка фриланса в среднесрочной перспективе. В 2020 году его размер составил $41 млрд, прогноз на 2025 год — $102 млрд
Россия включена в список десяти крупнейших стран по объему рынка фриланса в денежном выражении. Кроме того, она занимает вторую строчку по темпам роста после США.
Также эксперты PwC выяснили, что основные заказчики услуг фрилансеров — финансовый сектор, тяжелая промышленность и сектор потребительских товаров (по 19% каждый). Доля страховщиков составляет 12%, технологических компаний — 11%.
Самая востребованная экспертиза фрилансеров — это отрасль дизайна и мультимедиа. В будущем именно на таких специалистов будет спрос, заявили 63% респондентов. 60% опрошенных назвали сектор IT и программирования, 51% — контента и переводов, 43% — финансы, управление, HR.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России дизайнеры, детские психологи и инженеры на «удаленке» могут претендовать на высокие заработные платы.
Видео дня. Мишустин поручил к апрелю собрать реальные данные о зарплатах бюджетников
Комментарии
Личный счет , Компании , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение