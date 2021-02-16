Эксперт спрогнозировал рост цен на говядину и мясо птицы 

Цены производителей на свинину в 2021 году сохранятся на уровне трех предыдущих лет, а говядина и мясо птицы могут вырасти в цене в пределах инфляции, заявил журналистам руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин . Об этом пишет «Прайм».

«На рынке мяса и тем более мясопродуктов высокая конкуренция, рынок перенасыщен, а производители не заинтересованы в снижении потребления этой продукции. Этот фактор будет работать на сохранение стабильной ситуации в 2021 году», — отметил он.

По данным Росстата, потребительская стоимость мяса птицы и свинины не увеличивалась последние пять лет, говорит эксперт.

По словам Юшина, увеличение себестоимости продолжается на протяжении последних двух лет, а спрос на мясо остается высоким, в частности, на птицу.

Также в настоящее время объемы переработки увеличиваются более высокими темпами, чем производство мяса, что приводит к временному росту цен на сырье, считает он.

Юшин заявил, что во многих случаях сети обзванивают новых поставщиков для получения нужных объемов, в том числе предлагая более высокие закупочные цены.

Бывает и так, что стоимость устанавливается на электронных торгах, где сами покупатели ее формируют в зависимости от своих потребностей и имеющегося предложения, подытожил Юшин.