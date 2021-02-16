Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
63.00
–0.24 Золото
1807.69
–0.34 РТС
1496.40
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.02
1.2115
+0.0082
03.02
1.2033
12.02
03.02

Банки обрадовали россиян: ставки по вкладам вырастут 

Вероника Полынина 36 минут назад
Российские банки готовятся повышать ставки по вкладам на фоне изменения политики Банка России, пишет издание VTimes.
На прошлой неделе ЦБ РФ дал понять, что шестилетний цикл снижения ключевой ставки подошел к концу. Совет директоров Центробанка в четвертый раз подряд оставил ставку на уровне 4,25%, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики себя исчерпал.
Российские банки отказываются от «новогодних» вкладов
Эксперты считают, что вероятность снижения ключевой ставки в течение года крайне мала, а ее повышение возможно лишь в том случае, если инфляция будет расти существенно больше ожидаемого.
Ключевая ставка держится на уровне 4,25% с июля 2020 года, до этого за семь месяцев она упала на 2 процентных пункта. Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках по объему привлеченных средств населения за последний квартал прошлого года выросла с 4,326% до 4,486% годовых.
Эксперты банковского рынка считают, что рыночная ситуация и конкуренция вынудят банки понемногу повышать ставки по вкладам, например, с помощью акций или сезонных промовкладов. Кроме того, ставки могут незначительно вырасти в ответ на повышенную инфляцию.
Гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что ставки по вкладам могут вырасти на фоне роста кредитования.

«При росте кредитования депозиты населения становятся банкам нужны, чтобы фондировать растущий портфель», — пояснил Самиев.

По его словам, чтобы сохранить имеющиеся пассивы, банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам для стимулирования клиентов на пролонгацию депозитов.
При этом эксперты уверены, что рост не будет существенным и не превысит 0,5 процентных пункта.
Ряд банков уже повысил доходность вкладов. Так, 10 февраля банк «Восточный» увеличил ставки флагманских вкладов «Восточный» и «Сберкнижка» на 0,5 п.п. на 3, 6, 12 и 24 месяцев. Максимальная ставка достигла 5,22% годовых. А «ОТП банк» поднял доходность вклада «Проценты сразу» с 4,2 до 4,4–4,6%. Ставки по отдельным вкладам также повышали Россельхозбанк, «Абсолют банк» и др. На этой неделе промовклады запустили Юникредит банк и АТБ. К промоакции для новых вкладчиков также готовится Росбанк.
Комментарии 5
Личный счет , Видео , Эльвира Набиуллина , Павел Самиев , Абсолют Банк , Росбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , ОТП Банк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение