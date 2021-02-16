Российские банки готовятся повышать ставки по вкладам на фоне изменения политики Банка России пишет издание VTimes.

На прошлой неделе ЦБ РФ дал понять, что шестилетний цикл снижения ключевой ставки подошел к концу. Совет директоров Центробанка в четвертый раз подряд оставил ставку на уровне 4,25%, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики себя исчерпал.

Эксперты считают, что вероятность снижения ключевой ставки в течение года крайне мала, а ее повышение возможно лишь в том случае, если инфляция будет расти существенно больше ожидаемого.

Ключевая ставка держится на уровне 4,25% с июля 2020 года, до этого за семь месяцев она упала на 2 процентных пункта. Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках по объему привлеченных средств населения за последний квартал прошлого года выросла с 4,326% до 4,486% годовых.

Эксперты банковского рынка считают, что рыночная ситуация и конкуренция вынудят банки понемногу повышать ставки по вкладам, например, с помощью акций или сезонных промовкладов. Кроме того, ставки могут незначительно вырасти в ответ на повышенную инфляцию.

Гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что ставки по вкладам могут вырасти на фоне роста кредитования.

«При росте кредитования депозиты населения становятся банкам нужны, чтобы фондировать растущий портфель», — пояснил Самиев.

По его словам, чтобы сохранить имеющиеся пассивы, банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам для стимулирования клиентов на пролонгацию депозитов.

При этом эксперты уверены, что рост не будет существенным и не превысит 0,5 процентных пункта.