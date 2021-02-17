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Просрочка по автокредитам за год в РФ выросла на 10 млрд рублей 

News.ru 1 час назад
В 2020 году рост просрочки платежей по автозаймам в России составила 10,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которые приводят «Известия».
Как сообщает издание, в минувшем году объём просроченной задолженности по автокредитам более чем на 90 дней составил 56 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом показатель увеличился на 22,6%, или более 10 млрд В предыдущие годы в РФ, напротив, отмечалась тенденция к снижению «плохих долгов».
Пик неплатежей пришёлся на август, составив 58,3 млрд рублей. С апреля он ежемесячно возрастал на 2,2–2,8 млрд рублей. При этом осенью уровень долга в этом сегменте колебался в районе 57 млрд, а в ноябре сократился на 1 млрд
Эксперты полагают, что в настоящее время уровень просрочки в сегменте автокредитования остаётся приемлемым, рост неплатежей на 10 млрд критичным назвать нельзя. Однако специалисты полагают, что в 2021 просрочки продолжатся. При этом темпы замедлятся и по итогам года показатель может составить 64 млрд рублей.
Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев дал совет, как не стать жертвой банковских мошенников. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии
Личный счет , Павел Медведев , газета "Известия"
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