Безос обошёл Маска в рейтинге богатейших людей мира

Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска.
Согласно подсчётам Bloomberg, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на $372 млн, до $191 млрд Состояние Маска вследствие снижения курса акций Tesla сократилось на $4,5 млрд, до $190 млрд
Таким образом, Безос вновь занимает первое место в составляемом агентством рейтинге богатейших людей мира, а Маск — второе.
На третьем месте в списке находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $137 млрд
Ранее Amazon сообщила, что Джефф Безос оставит пост гендиректора компании в этом году.