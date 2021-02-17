Картофель и морковь подорожали более чем на треть

Средняя стоимость 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года выросла на 40%: 30,9 рублей против 22,2 рублей годом раньше, пишет РБК со ссылкой на еженедельные данные Росстата

Отмечается, что на 34% — 37 рублей за 1 кг против прошлогодних 27,5 рублей — стала дороже в рознице и морковь. Цена 1 кг помидоров за аналогичный период увеличилась на 20%, до 173,6 рублей, 1 кг огурцов — на 16%, до 175,4 рублей, 1 кг репчатого лука — на 10%, до 27,8 рублей. Не прибавила в цене белокочанная капуста. Так, в январе 2021 года ее средняя цена 1 кг равнялась 21,4 рублям, что соответствует уровню 2020 года.

Стоимость увеличивается с «низкой базы», говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина . Так, в 2019 году в России был зафиксирован рекордный урожай, и в январе 2020 года картофель в опте стоил почти на уровне себестоимости — около 10 рублей за 1 кг. В 2021 году оптовая цена увеличилась, поскольку спрос превышает предложение, говорит она.

Как заявили в Минсельхозе , на цену картофеля оказало влияние сокращение его производства в 2020 году в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также рост в урожае доли мелкого картофеля. Отмечается, что в ретейле увеличилась конкуренция за крупнокалиберный картофель, и это спровоцировало подорожание данной продукции, заявил представитель министерства.

Поставщики обращают внимание на трудности с урожаем, что повлекло за собой увеличение затрат на сортировку, говорит представитель «Ленты». В X5 Retail Group подчеркивают, что на стоимость повлияло «преимущественно низкое качество большой части урожая из-за особенностей сезона» и «меньшее количество пригодной для продажи продукции».

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков подорожание моркови объяснил тем, что в 2020 году сельхозпроизводители посадили ее меньше. В прошлом году, наоборот, отмечалось перепроизводство моркови, из-за чего цены на нее упали.