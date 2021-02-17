Россияне вложили в иностранные акции 638 млрд рублей 

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В 2020 году был зафиксирован переток активов физических лиц с валютных депозитов в инструменты финансового рынка. По данным Банка России, чистый приток средств физлиц в иностранные акции и облигации составил 638 млрд рублей в 2020 году, что больше чем в два раза превышает объем оттока денег с валютных счетов и вкладов физических лиц в российских банках, пишет «Коммерсант».

Увеличение данных вложений имеет «неоднозначную оценку», считают в ЦБ РФ . В число негативных факторов вошли «отток клиентских валютных средств из банковской системы, дополнительный спрос на валюту, усиление потенциальных сетевых эффектов с иностранными фондовыми рынками, увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц». ЦБ отмечает и то, что доля вложений населения в иностранные акции и облигации в общем объеме является незначительной и достигает 7% и 8% соответственно.

Согласно данным Банка России на начало 2021 года, сумма средств физлиц в банках достигла 32,8 трлн рублей. Из этой суммы валютные средства в рублевом эквиваленте — 6,8 трлн руб. На валютных расчетных счетах за 2020 год произошел отток в размере $6,5 млрд, но нужно принять во внимание тот факт, что сумма валютных депозитов в банковском секторе по итогам 2019 года была на историческом максимуме, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко . По его словам, сумма валютных остатков на счетах физлиц остается высокой — $92 млрд по итогам 2020 года.

Уменьшение объема валютных средств граждан России не является сюрпризом, считают специалисты.

«Российские граждане закрывают депозиты, куда размещали средства под высокий процент несколько лет назад», — отмечает главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

В настоящее время по ликвидности и соотношению риска и доходности инвестиционные продукты являются более предпочтительными. Банки стали развивать инвестиционные продукты и услуги ради подстраховки, заявляет он.

Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что в дальнейшем вклады, и рублевые, и валютные, продолжат терять популярность.