Госдума одобрила законопроект о налогообложении криптовалют 

«Граждане (включая иностранцев с видом на жительство в России и постоянно проживающих на её территории), а также организации (в том числе филиалы и представительства иностранных компаний, созданных на территории России), имеющие право распоряжаться цифровой валютой, обязаны будут сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма за год в пересчёте на рубли превышает 600 тыс.», — говорится в сообщении.