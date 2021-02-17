Эксперт спрогнозировал снижение цен на овощи к лету

Цены на резко подорожавшие овощи и фрукты в России начнут снижаться ближе к лету. Об этом радио Sputnik рассказал глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
«Рамблер» писал, что, согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена на килограмм картофеля выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30,9 рубля. Морковь подорожала на 34%, до 37 рублей за килограмм. В Минсельхозе объяснили рост цен на картофель плохим урожаем. Морковь же выросла в цене из-за того, что в 2020 году ее посадили меньше, чем годом ранее.
Рост цен на овощи и фрукты глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов объяснил также ослаблением рубля, преобладание импорта и сезонностью.
«На какие-то категории товаров цены будут снижаться ближе к лету. Это сезонные товары, вроде овощей и фруктов. Они летом начнут поступать из близлежащих регионов, а потом и непосредственно из России, соответственно, цена будет снижаться», — отметил он.
При этом эксперт напомнил, что цены на товары зависят от баланса спроса и предложения.