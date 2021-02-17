Матвиенко опровергла фейк о размерах своей пенсии

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Данную информацию она назвала фейком. «Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Она предложила сенаторам подумать над тем, как давать достоверную информацию о доходах чиновников и парламентариев, чтобы не рождались подобные слухи.

Накануне в интернете появились сообщения о том, что ежемесячный размер получаемой Матвиенко пенсии составляет 420 000 рублей.