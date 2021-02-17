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Матвиенко возмутилась информацией о ее пенсии в 450 тысяч рублей 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Матвиенко опровергла фейк о размерах своей пенсии
Фото: Lenta.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась сообщениями о якобы получении ей пенсии в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 февраля.
Данную информацию она назвала фейком. «Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.
Она предложила сенаторам подумать над тем, как давать достоверную информацию о доходах чиновников и парламентариев, чтобы не рождались подобные слухи.
Накануне в интернете появились сообщения о том, что ежемесячный размер получаемой Матвиенко пенсии составляет 420 000 рублей.
Матвиенко возглавила Совфед в 2011 году. С 2003-го по 2011-й она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.
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Личный счет , Валентина Матвиенко , Правительство Санкт-Петербурга , Совет Федерации
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