Россияне увидят свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» может быть объединен с данными онлайн-касс. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Ее представители рассказали, что таким образом граждане смогут видеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и, если по ним положен налоговый вычет, можно будет получить его нажатием одной кнопки. О нововведении рассказал глава ФНС Даниил Егоров.
«Это позволит заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — цитирует РИА Новости главу ведомства. Егоров также разъяснил, что с марта 2021 года запускается технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Возврат денег будет производится в течение 1,5 месяцев. Система также будет действовать для вычета на лекарства.
В Госдуме озаботились и упрощением порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ. Для этого прорабатывается отдельный законопроект. Сейчас, чтобы получить вычет, нужно подать декларацию формы 3-НДФЛ и подтверждающие право на вычеты документы. Только тогда предпринимателю вернут 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.
Разрабатываемый законодательный проект подразумевает упрощенный порядок. Общение налогоплательщиков с органами будет осуществляться через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета будут проверять сами налоговики с помощью автоматизированной информационной системы. Предпринимателю не нужно будет заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы.
Сотрудников ФНС также могут обязать оформлять за граждан налоговые вычеты. Как рассказали авторы инициативы, налоговая служба имеет доступ к расчетным счетам налогоплательщиков. Она может отправить информационное письмо и почти сразу получить ответ из банка с информацией о движении средств на счетах клиента. Не представляет сложностей вообще исключить посредничество заемщика или инвестора в цепочке коммуникации между банком и сотрудником ФНС, считают инициаторы.