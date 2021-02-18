Россияне увидят свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

«Это позволит заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — цитирует РИА Новости главу ведомства. Егоров также разъяснил, что с марта 2021 года запускается технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Возврат денег будет производится в течение 1,5 месяцев. Система также будет действовать для вычета на лекарства.