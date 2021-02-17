Раскрыты самые крупные траты россиян в зарубежных интернет-магазинах 

Самые крупные расходы россиян в зарубежных интернет-магазинах в 2020 году приходились на аптеки, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет крупнейших игроков российского и международного рынка онлайн-продаж), которые приводит РБК.

Исследование АКИТ проводилось совместно со Сбербанком , основываясь на его данных по эквайрингу. При этом при подсчете среднего чека не учитывались покупки в китайском интернет-магазине AliExpress.

Средний чек на покупки в зарубежных интернет-аптеках составлял 21,7 тысячи рублей. Президент АКИТ Артем Соколов отмечает, что россиянам при трансграничной торговле недоступна покупка лекарств, поэтому траты приходятся на биологически активные добавки (БАДов). Большая сумма закупки, по мнению Соколова, говорит о том, что россияне покупают впрок, учитывая, что на доставку каждого заказа требуется несколько недель.

В магазинах автозапчастей и аксессуаров россияне в среднем закупались на 15,7 тысячи рублей (+54,6% по сравнению с 2019 годом), на интернет-площадках подарков и цветов (их, как правило, заказывают ИП для дальнейшей перепродажи) — почти на 13 тысяч рублей (+82%), техники и электроники — на 10 тысяч рублей (-30%).