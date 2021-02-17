В Минфине анонсировали появление нового проекта о добровольной накопительной пенсии.
Документ сейчас дорабатывается, его планируется внести на рассмотрение в правительство 15 декабря 2021 года. Об этом говорится в плане законопроектной детальности ведомства на 2021-й, который опубликован на сайте министерства, сообщает «Интерфакс».
После того, как в 2014 году был введён мораторий на формирование накопительной части пенсии, Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования. В 2019 году они обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы под названием «гарантированный пенсионный план». Законопроект о ГПП был опубликован для общественного обсуждения, но до сих пор находится на этой стадии. Среди основных элементов схемы — добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.