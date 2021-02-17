Минфине анонсировали появление нового проекта о добровольной накопительной пенсии.

Документ сейчас дорабатывается, его планируется внести на рассмотрение в правительство 15 декабря 2021 года. Об этом говорится в плане законопроектной детальности ведомства на 2021-й, который опубликован на сайте министерства, сообщает «Интерфакс».