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В Минфине анонсировали появление нового проекта о добровольной накопительной пенсии 

Говорит Москва 2 часа назад
В Минфине анонсировали появление нового проекта о добровольной накопительной пенсии.
Документ сейчас дорабатывается, его планируется внести на рассмотрение в правительство 15 декабря 2021 года. Об этом говорится в плане законопроектной детальности ведомства на 2021-й, который опубликован на сайте министерства, сообщает «Интерфакс».
После того, как в 2014 году был введён мораторий на формирование накопительной части пенсии, Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования. В 2019 году они обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы под названием «гарантированный пенсионный план». Законопроект о ГПП был опубликован для общественного обсуждения, но до сих пор находится на этой стадии. Среди основных элементов схемы — добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
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Комментарии
Личный счет , Минфин , Центральный банк России , Интерфакс
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