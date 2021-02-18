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Новую пенсионную реформу в России засекретили 

Прайм и ещё 5 59 минут назад
Проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации готовится под грифом "секретно". Об этом сообщается в плане законопроектной детальности на текущий 2021 год. Документ опубликован на сайте министерства финансов России.
Однако известно, идея пенсионной реформы сформулирована как "возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода".
Помимо этого отмечается, что в документе речь идет о негосударственном пенсионном обеспечении. Указано только на то, что это происходит при стимулирующей поддержке со стороны государства.
Это единственный законопроект на текущий год, который сопровождается таким грифом "секретно".
Плановый срок внесения документа в правительство РФ — 15 декабря.
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