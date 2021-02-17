Из банковской ячейки экс-генерала МВД пропали 12 млн 

В Москве из банковской ячейки генерал-майора МВД в отставке пропали 12 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

О данным телеканала, пенсионер Центрального аппарата МВД, генерал-майор в отставке Геннадий Корнилов обнаружил пропажу сбережений накануне и обратился в полицию.

В заявлении пенсионер указал, что при открытии ячейки в отделении банка он увидел, что она пуста. По словам Корнилова, в ячейки хранились 12 млн рублей, а также в отдельном пакете лежали сбережения его супруги, их сумма не называется. Женщина также написала заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.