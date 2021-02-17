Из банковской ячейки экс-генерала МВД пропали 12 млн 

О данным телеканала, пенсионер Центрального аппарата МВД, генерал-майор в отставке Геннадий Корнилов обнаружил пропажу сбережений накануне и обратился в полицию.
В заявлении пенсионер указал, что при открытии ячейки в отделении банка он увидел, что она пуста. По словам Корнилова, в ячейки хранились 12 млн рублей, а также в отдельном пакете лежали сбережения его супруги, их сумма не называется. Женщина также написала заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.
Ранее «Рамблер» писал, что мужчина обокрал ЦУМ почти на полмиллиона рублей, заказав на дом одежду и выпрыгнув в ней в окно. Курьер привез на дом заказ, который состоял из туфель D&G, джинсов Brioni, футболки и двух джемперов Billionaire на общую сумму 436 тысяч рублей. Покупатель ушел в комнату, чтобы якобы примерить вещи. Через 10 минут курьер забеспокоился и решил зайти в комнату, однако дверь оказалась подперта стулом, а в помещении никого не было. Выяснилось, что мужчина снял квартиру на первом этаже посуточно, собираясь украсть вещи из ЦУМа.