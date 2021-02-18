Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о возможном росте цен на непродовольственные товары из-за резкого удорожания грузоперевозок. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации Минпромторгу

По данным АКОРТ, стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии в порты Дальнего Востока выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Аналогичная ситуация с поставками в балтийские порты, стоимость транспортировки здесь поднялась в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020 года. Железнодорожные перевозки также выросли в цене.

В ассоциации не уточнили, когда стоит ожидать повышения цен на непродовольственные товары в России и в каком размере. Однако эксперты прогнозирует, что после того, как будут распроданы уже имеющиеся запасы на складах ретейлеров, импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10–20% от текущего уровня.

Так как в РФ импортируют не только электронику, но и комплектующие для крупной бытовой техники, которую производят внутри страны, подорожание в той или иной степени может коснуться всех товаров, отметили аналитики.

«Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Минпромторга.

«Рамблер» писал, что ранее в России был отмечен резкий рост цен на картофель и морковку. Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена на килограмм картофеля выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30,9 рубля. Морковь подорожала на 34%, до 37 рублей за килограмм. Рост цен объяснили плохим урожаем.