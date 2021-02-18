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Россияне решили сократить траты на 23 Февраля и 8 Марта 

Лера Букина 1 час назад
Россияне решили сократить траты на 23 Февраля и 8 Марта
Фото: ТАСС
Около 22% россиян планируют сократить свои траты на подарки к 23 Февраля и 8 Марта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Deloitte. Средний бюджет будет составлять 1–2 тысячи рублей и 2-4 тысячи рублей соответственно.
Около 70% опрошенных в 2021 году занимаются планированием своего бюджета заранее, около трети россиян готовы покупать вещи российского производства, если качество товаров их устроит.
Эксперты отмечают, что приобретать вещи российского производства будут россияне, у которых более высокий уровень дохода. Граждане с низкими доходами в первую очередь смотрят на цену подарка.
Опрос Deloitte показал, что в качестве подарка на 23 Февраля российские мужчины хотели бы получить деньги (41%), бытовую технику и электронику (29%), телефон или планшет (25%) или товары для дома (22%).
При этом, скорее всего, им в этот день подарят косметику и парфюмерию, алкоголь, деньги или «умные» аксессуары.
Больше всего женщины к 8 Марта желают получить в качестве подарка косметику и парфюмерию (50%), деньги (48%), цветы (47%) и ювелирные изделия (39%). На самом же деле им подарят цветы, косметика и парфюмерия, конфеты или товары для дома, считают эксперты.
С каждым годом выбор подарков становится все более гендерно-нейтральным, отмечает представитель «М. Видео-Эльдорадо».
В 2021 году перед праздниками высокую динамику спроса в их сетях показывают смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, наушники, а также товары для здоровья и кухни.
На Wildberries наиболее востребованными подарками к 23 Февраля по-прежнему остаются носки, трусы и пена для бритья.
Онлайн-продажи стали более популярными в связи с пандемией, сказано в исследовании: 15% участников планируют увеличить число подарков, купленных онлайн.
Ранее «Рамблер» сообщал, что самые крупные расходы россиян в зарубежных интернет-магазинах в 2020 году приходились на аптеки. Данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
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