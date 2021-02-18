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Набиуллина раскритиковала банки за скрытые комиссии по кредитам 

Российская Газета 3 часа назад
Некоторые банки в погоне за доходами прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии, они могут достигать до половины реальной полной стоимости кредита. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Люди часто не понимают, во что им реально обойдется кредит", — упрекнула она банкиров.

Поэтому ЦБ пересмотрит правила расчета полной стоимости кредита: в этот показатель войдут все связанные с кредитом дополнительные услуги и комиссии.
ЦБ заявил о поэтапном повышении ключевой ставки
Это, с одной стороны, даст клиенту полное представление о его обязательствах, с другой — сделает менее выгодными выдачу таких кредитов для банков, так как по кредитам с высоким ПСК выше надбавки к коэффициентам риска.
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Личный счет , Видео , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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