Зарплаты будут перечислять по номеру телефона 

По ее словам, в марте-апреле начнутся переговоры по данному проекту, поскольку было предложено начать пилотный режим в 2022 году. Так можно будет узнать, как работает данный проект, а также приносит ли он какие-либо результаты, говорит она.

«Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы — достаточно комфортный срок», — цитирует агентство Скоробогатову.

Напомним, что Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. Благодаря этому граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.