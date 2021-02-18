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Зарплаты будут перечислять по номеру телефона 

Лера Букина 1 час назад
Уже в 2022 году может начать действовать пилотный проект по начислению заработных плат через систему быстрых платежей (СБП), заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Об этом пишет «Прайм».
По ее словам, в марте-апреле начнутся переговоры по данному проекту, поскольку было предложено начать пилотный режим в 2022 году. Так можно будет узнать, как работает данный проект, а также приносит ли он какие-либо результаты, говорит она.
«Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы — достаточно комфортный срок», — цитирует агентство Скоробогатову.
Россиянам упростят перевод денег на собственные счета в Системе быстрых платежей
Напомним, что Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. Благодаря этому граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ РФ обязал банки увеличить суточные лимиты на переводы через СБП.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Ольга Скоробогатова , Центральный банк России
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