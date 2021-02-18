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Россиянка отсудила у банка деньги за десятилетние начисления по кредиту 

Вероника Полынина 1 час назад
Екатеринбурженка отсудила у банка деньги за начисления по кредиту
Фото: ТАСС
Жительница Екатеринбурга после десяти лет судов добилась полного возврата денег за неправильные начисления по кредиту, сообщает портал E1.ru.
В 2007 году женщина взяла ипотеку, а с 2010 года банк неожиданно начал начислять ей пени.
В течение 10 лет клиентка пыталась добиться признания начисления пеней ошибочным. Банк пересчитал сумму кредитной задолженности и отменил все пени и штрафы, накопившиеся с 2010 года, а также выплатил клиентке денежную компенсацию за несвоевременное исполнение решения суда.
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«Когда у человека просрочка по кредиту, начисляется еще и неустойка. И ошибка в том, что человек платит сумму, банк из нее берет деньги и засовывает их в неустойку. Это крайне неправильно, потому что это тормозит погашение кредита. Человек может даже не добраться до погашения процентов, потому что они идут на неустойку», — пояснил ситуацию юрист Дамир Садритдинов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты выяснили, что впервые в истории современной России суммарный долг россиян по ипотеке превысил 9 триллионов рублей. В декабре задолженность граждан РФ перед банками оценивалась на уровне 8,8 триллиона рублей. За последний месяц минувшего года сумма увеличилась на 1,7% и составила 9,1 триллиона рублей.
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