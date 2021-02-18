Екатеринбурженка отсудила у банка деньги за начисления по кредиту

Жительница Екатеринбурга после десяти лет судов добилась полного возврата денег за неправильные начисления по кредиту, сообщает портал E1.ru

В 2007 году женщина взяла ипотеку, а с 2010 года банк неожиданно начал начислять ей пени.

В течение 10 лет клиентка пыталась добиться признания начисления пеней ошибочным. Банк пересчитал сумму кредитной задолженности и отменил все пени и штрафы, накопившиеся с 2010 года, а также выплатил клиентке денежную компенсацию за несвоевременное исполнение решения суда.

«Когда у человека просрочка по кредиту, начисляется еще и неустойка. И ошибка в том, что человек платит сумму, банк из нее берет деньги и засовывает их в неустойку. Это крайне неправильно, потому что это тормозит погашение кредита. Человек может даже не добраться до погашения процентов, потому что они идут на неустойку», — пояснил ситуацию юрист Дамир Садритдинов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты выяснили, что впервые в истории современной России суммарный долг россиян по ипотеке превысил 9 триллионов рублей. В декабре задолженность граждан РФ перед банками оценивалась на уровне 8,8 триллиона рублей. За последний месяц минувшего года сумма увеличилась на 1,7% и составила 9,1 триллиона рублей.