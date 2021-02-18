Россиянам могут начать по-новому перечислять заработную плату. В Центробанке обсуждают возможность делать это по номеру телефона через систему быстрых платежей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову. По ее словам, уже есть предложение запустить пилотный проект в 2022 году. Однако, при внедрении такого сервиса нужно решить проблему защиты граждан и разработать механизм, позволяющий снизить риски, отметили в ЦБ. Система быстрых платежей работает в России с конца 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов. Также у компаний появилась возможность делать платежи физлицам. Систему используют для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.
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Россиянам могут начать по-новому перечислять заработную плату
Фото: Lenta.ru
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