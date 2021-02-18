Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
73.94
89.17
89.05
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
64.33
+0.52 Золото
1778.26
–0.01 РТС
1462.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.2075
+0.0109
04.02
1.1966
15.02
05.02

Россиянам могут начать по-новому перечислять заработную плату 

Авторадио и ещё 1 1 час назад
Россиянам могут начать по-новому перечислять заработную плату
Фото: Lenta.ru
Россиянам могут начать по-новому перечислять заработную плату. В Центробанке обсуждают возможность делать это по номеру телефона через систему быстрых платежей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову. По ее словам, уже есть предложение запустить пилотный проект в 2022 году. Однако, при внедрении такого сервиса нужно решить проблему защиты граждан и разработать механизм, позволяющий снизить риски, отметили в ЦБ. Система быстрых платежей работает в России с конца 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов. Также у компаний появилась возможность делать платежи физлицам. Систему используют для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.
Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
Авторадио: последние новости
Россиянам упростят получение налогового вычета Россиянам упростят получение налогового вычета Рост цен на еду стал максимальным за последние пять лет Рост цен на еду стал максимальным за последние пять лет Список получателей маткапитала предложили расширить Список получателей маткапитала предложили расширить
Личный счет , Ольга Скоробогатова , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение