В Совфеде анонсировали повышение социальных пенсий

В России с 1 апреля повысят социальные пенсии. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова

«Законом предусмотрено увеличение пенсии на 2,6 процента (на прогнозный индекс роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год)», — сообщила Бибикова в интервью «Парламентской газете».

Сенатор напомнила, что социальные пенсии получают граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на страховую пенсию либо из-за недостатка трудового стажа, либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных баллов.

Она также сообщила, что согласно новым нормам Конституции, индексироваться должны все социальные выплаты — как федеральные, так и региональные.

Как ранее писал «Рамблер», россиянам, которые в январе отметили 80-летие, полагается надбавка к пенсии. Фиксированная выплата к страховой части для них увеличивается в два раза. Подавать заявление для этого не нужно: перерасчет происходит автоматически. После январской индексации фиксированная выплата составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей, будут получать примерно на шесть тысяч больше.